Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Verzweifelter Wunsch eines schwerkranken Vaters: Kann Julia seinen Sohn finden?

SAT.1Staffel 8Folge 18
Verzweifelter Wunsch eines schwerkranken Vaters: Kann Julia seinen Sohn finden?

Verzweifelter Wunsch eines schwerkranken Vaters: Kann Julia seinen Sohn finden?Jetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 18: Verzweifelter Wunsch eines schwerkranken Vaters: Kann Julia seinen Sohn finden?

45 Min.Ab 12

Das US-amerikanische Paar Kathleen und Charles freut sich im März 1968 über die Geburt des gemeinsamen Sohnes Shaun. Doch schon kurze Zeit später trennen sich die beiden und Charles wird vom US-Militär nach Deutschland beordert, als sein Sohn sechs Monate alt ist und er ihn zum letzten Mal sieht. Mittlerweile ist Charles schwer lungenkrank und hat nur noch einen einzigen Wunsch: nach fünf Jahrzehnten Shaun noch einmal in die Arme zu schließen.

Weitere Folgen in Staffel 8

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen