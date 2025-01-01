Antonijus: Es wäre wunderschön, meine Geschwister kennenzulernenJetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 9: Antonijus: Es wäre wunderschön, meine Geschwister kennenzulernen
45 Min.Ab 12
Julia überrascht Antonijus (49), der seine sieben Geschwister sucht. Er kommt im Jahre 1969 in Linz zur Welt und wird kurz nach seiner Geburt von seiner leiblichen Mutter in einem Säuglingsheim abgegeben. Bis er 16 Jahre alt ist, verbringt Antonijus seine Jugend in unterschiedlichen Heimen. Sein Leben ist geprägt von Einsamkeit und Lieblosigkeit. Jetzt hat er endlich den Entschluss gefasst, seine Wurzeln zu ergründen. Eine spannende Suche führt nach Österreich und in die USA.
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH