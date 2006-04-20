Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 123

TelenovelaStaffel 9Folge 3vom 20.04.2006
Folge 123

Folge 123Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 3: Folge 123

42 Min.Folge vom 20.04.2006Ab 6

Julia spürt nun ganz deutlich, zu wem sie gehört. Annabelle erklärt Marie, dass Daniel sie nun mehr denn je braucht, doch Marie wird das Gefühl nicht los, dass sie Daniel nicht wirklich trösten kann. Niko macht sich Sorgen um Patrizia und nimmt allen Mut zusammen, um seiner alten Liebe zu erklären, dass er immer für sie da sein wird. Werden die beiden sich wieder näher kommen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen