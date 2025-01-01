Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Junges Geld - Uns gehört die Welt

Viva Côte d'Azur

PULS 4Staffel 1Folge 3
Viva Côte d'Azur

Viva Côte d'AzurJetzt kostenlos streamen

Junges Geld - Uns gehört die Welt

Folge 3: Viva Côte d'Azur

48 Min.Ab 6

Der 29-jährige Steirer Matthias ist Österreichs erfolgreichster Poker-Spieler. Seine Leidenschaft zum Pokern entwickelte er bereits im Teenager-Alter. Heute spielt er mit den ganz Großen. Privat führt er ein bescheidenes Leben im Elternhaus mit seinem Vater. Weniger bescheiden und pompöser lebt der Käse-König Roland. Für ihn und seine Familie steht ein Kurzurlaub am Wörthersee am Programm, um es sich dabei richtig gut gehen zu lassen, egal welcher Preis dafür anfällt.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Junges Geld - Uns gehört die Welt
PULS 4
Junges Geld - Uns gehört die Welt

Junges Geld - Uns gehört die Welt

Alle 2 Staffeln und Folgen