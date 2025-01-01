Junges Geld - Uns gehört die Welt
Folge 2: Hot Shots auf Mallorca
49 Min.Ab 6
Der Grazer Roland lebt nicht nur in Saus & Braus in der Regentschaft seines Käse-Imperiums, sondern strebte noch nach Größerem. Er wollte Österreichs Bundespräsident werden und die gesamte Bevölkerung glücklich machen. Die Kampagne dafür war bereits vorbereitet, es fehlte nur noch der Platz auf dem Stimmzettel. Doch der Weg dort hin scheint selbst für Cheese-Master Cheese nicht einfach.
Junges Geld - Uns gehört die Welt
Genre:Dokumentation
Produktion:AT, 2023
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Puls4