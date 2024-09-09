Zum Inhalt springenBarrierefrei
StoryZoo & FriendsStaffel 3Folge 4vom 09.09.2024
29 Min.Folge vom 09.09.2024

Eine Wasserpfütze entwischt immer wieder dem durstigen Nashorn. Der Eisbär wacht nach einem langen Winterschlaf auf – oder zumindest versucht er aufzuwachen. Der Igel hat sich eine schöne kleine Höhle gegraben. Schön, abgesehen von der Tatsache, dass er sie zu tief gemacht hat und nicht herausklettern kann! Der Delfin nimmt an einem Rennen seines Lebens teil – gegen eine unbewegliche Seeigel-Schale.

StoryZoo & Friends
