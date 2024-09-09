Königin der Schaukler/Dornige Situation/Süsses ChaosJetzt kostenlos streamen
Jungle Beat
Folge 1: Königin der Schaukler/Dornige Situation/Süsses Chaos
Munki und Trunk entdecken in der Ferne einige köstliche Früchte und rennen durch den Dschungel, um sie zu bekommen. Die Reise ist für Munki einfach, denn er kann an Lianen schwingen, aber Trunk hat beim Laufen durch das dichte Laub viel mehr Schwierigkeiten. Sie möchte auch lernen, wie man schwingt, und Munki möchte es ihr beibringen, aber einen Elefanten dazu zu bringen, an einer Liane zu schwingen, erfordert eine sehr besondere Motivation Munki und Trunk entdecken einige köstlich duftende Kaktusfeigen, aber sie sind von stacheligen Kakteen umgeben. Sie versuchen, ihre Hände (und Rüssel) durch die Kakteen zu strecken, sie auseinanderzuschieben und sich über sie zu hängen, aber sie können nicht ganz herankommen. Munki und Trunk müssen etwas Einfallsreichtum - und ein sehr enthusiastisches Nashorn - verwenden, um an das köstliche Obst zu gelangen. Munki hat Halsschmerzen, und Trunk verspricht, ihm etwas zur Linderung zu besorgen. Sie entdeckt etwas Honig, der aus dem Bienenstock getropft ist. Es ist perfekt für Munki, und er möchte mehr davon! Aber der restliche Honig befindet sich im Bienenstock oben in einem hohen Baum. Trunk muss sich lächerlich anstrengen - und zu lächerlichen Höhen fliegen -, um ihrem Freund zu helfen.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick