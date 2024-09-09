Heimwerken/Ist es ein Monster?/Schluckauf-LinieJetzt kostenlos streamen
Jungle Beat
Folge 3: Heimwerken/Ist es ein Monster?/Schluckauf-Linie
Während die Straussfamilie im Fluss schwimmt, spielen Munki, Trunk und Rocky "Apportieren" in ihrer Lichtung und zerstören versehentlich das Straussennest. Sie müssen es wiederaufbauen, bevor sie Ärger bekommen, aber sie lassen sich schnell von einem überaus aufwändigen Bauprojekt mitreissen. Kurz bevor die Strausse zurückkehren, bricht das neue Mega-Nest, das Munki und Trunk gebaut haben, zusammen. Sie müssen ihr Durcheinander schnell reparieren! Es ist Nacht im Dschungel. Die Tiere versuchen zu schlafen, aber eine Reihe mysteriöser Geräusche hält sie wach. Die Giraffe ist beunruhigt. Ist es ein Monster? Nein! Rocky, das Nashorn, schlafwandelt und durchquert den Dschungel. Es wäre kein Problem, wenn er nicht auf Humphs kostbaren Rasen zusteuern würde, auf dem er schläft... Trunk bekommt Schluckauf, und Munki versucht, ihr bei der Suche nach einer Heilung zu helfen. Sie versuchen traditionelle Heilmittel: Trunk hält den Atem an und trinkt auf dem Kopf stehend, aber das macht die Dinge nur schlimmer. Bald sind Trunks Schluckauf so mächtig, dass sie sie wie einen fünf Tonnen schweren Springball durch den Dschungel schleudern. Das Einzige, was stark genug ist, um sie zu stoppen, ist Humph, der mürrische.
