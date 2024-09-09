Abenteuer beim Babysitten/Ein neues Zuhause/Heiliger Strohsack/Heisse WareJetzt kostenlos streamen
Jungle Beat
Folge 4: Abenteuer beim Babysitten/Ein neues Zuhause/Heiliger Strohsack/Heisse Ware
Mama Strauss bittet Munki und Trunk, auf ihre Eier aufzupassen. Munki denkt, es wird eine einfache Aufgabe sein. Aber die Eier sind Ausbruchskünstler und führen Munki und Trunk bald in einer Hochgeschwindigkeitsverfolgung durch den Dschungel. Dabei verursachen sie Chaos und steuern auf jede Art von Katastrophe zu. Um auf diese Eier aufzupassen, werden Munki und Trunk mehr als nur ein Wiegenlied brauchen! Munki und Trunk lösen versehentlich den Bienenstock, und er bleibt in den Ästen ihres Baumes stecken. Die Bienen schwärmen aus, um ihr neues Zuhause zu verteidigen, daher müssen Munki und Trunk einen anderen Ort zum Wohnen finden. Sie durchsuchen den Dschungel nach einem geeigneten Ersatzbaum - aber es gibt keinen Ort wie zu Hause. Rocky liebt in dieser Welt nichts mehr als einen Stock! Er vergräbt einen am Wasserloch, aber am nächsten Morgen vergisst er, wo er ist, und gerät in einen Grabrausch, um ihn zu finden. Munki und Trunk versuchen, Rocky andere Stöcke zu bringen, aber er lässt sich nicht ablenken. Er gräbt so viele Löcher, dass er ein riesiges Labyrinth erschafft, und Munki und Trunk geraten versehentlich darin gefangen. Es ist ein verrückt heisser Tag. Munki und Trunk tun alles, um sich abzukühlen, aber der Fluss und das Wasserloch trocknen aus, und Trunk wird in schnell trocknendem Schlamm eingehüllt. Durch eine Reihe von Missgeschicken landen sie auf einem nahegelegenen schneebedeckten Gipfel und schaffen es, ein ganzes Wettersystem herunterzuziehen, um den Wald abzukühlen.
