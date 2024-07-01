Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schmutzige Geschäfte

ATV 2Staffel 1Folge 29vom 01.07.2024
Schmutzige Geschäfte

Schmutzige GeschäfteJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 29: Schmutzige Geschäfte

23 Min.Folge vom 01.07.2024Ab 12

Eine verzweifelte Frau meldet ihren Ehemann als vermisst. Er soll auf dem Weg zu einem geheimen Treffen mit einem Enthüllungsjournalisten gewesen sein. Doch auch ihn können die Kommissare vom K11 nicht aufspüren. Beide Männer bleiben verschwunden, bis plötzlich eine Leiche an einer Waldhütte gefunden wird ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
ATV 2
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen