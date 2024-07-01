K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 29: Schmutzige Geschäfte
23 Min.Folge vom 01.07.2024Ab 12
Eine verzweifelte Frau meldet ihren Ehemann als vermisst. Er soll auf dem Weg zu einem geheimen Treffen mit einem Enthüllungsjournalisten gewesen sein. Doch auch ihn können die Kommissare vom K11 nicht aufspüren. Beide Männer bleiben verschwunden, bis plötzlich eine Leiche an einer Waldhütte gefunden wird ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1