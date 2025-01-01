K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 32: Friseursalon unter Beschuss
23 Min.Ab 12
Der Bowling-Abend eines Friseursalons endet im Chaos: Mitten auf der Bahn stirbt eine langjährige Mitarbeiterin. Doch nicht sie war das eigentliche Anschlagsziel, sondern vielmehr die Chefin des Betriebs. Ihr eigener Sohn hätte gute Gründe, um seine Mutter aus dem Weg zu schaffen, doch auch eine Mitarbeiterin war der Chefin nicht wohl gesonnen. Fiel die Friseurin den Intrigen ihrer Kollegen zum Opfer?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1