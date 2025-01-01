Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die Mafia Hochzeit

SAT.1Staffel 8Folge 19
Die Mafia Hochzeit

Die Mafia HochzeitJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 19: Die Mafia Hochzeit

23 Min.Ab 12

Wenige Stunden vor ihrer Trauung flüchtet eine junge Braut panisch mit einem Italiener. Sie hat erfahren, dass ihr Vater entführt wurde und die einzige Möglichkeit, ihn lebendig wiederzusehen, sei, die Hochzeit nicht stattfinden zu lassen. Die Kommissare ermitteln demzufolge undercover bei der Hochzeitsgesellschaft und finden mafia-ähnliche Verbindungen und handfeste Motive, diese Heirat verhindern zu müssen ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen