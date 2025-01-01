K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 19: Die Mafia Hochzeit
23 Min.Ab 12
Wenige Stunden vor ihrer Trauung flüchtet eine junge Braut panisch mit einem Italiener. Sie hat erfahren, dass ihr Vater entführt wurde und die einzige Möglichkeit, ihn lebendig wiederzusehen, sei, die Hochzeit nicht stattfinden zu lassen. Die Kommissare ermitteln demzufolge undercover bei der Hochzeitsgesellschaft und finden mafia-ähnliche Verbindungen und handfeste Motive, diese Heirat verhindern zu müssen ...
Weitere Folgen in Staffel 8
Alle Staffeln im Überblick
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1