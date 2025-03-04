Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Du sollst nicht töten

SAT.1Staffel 8Folge 18vom 04.03.2025
Du sollst nicht töten

Du sollst nicht tötenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 18: Du sollst nicht töten

23 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12

Als ein Familienvater in einer Kirche ermordet aufgefunden wird, wartet auf die Kommissare ein äußerst schwieriger Fall. Die Indizien am Tatort sind wenig eindeutig, so dass ihnen die Suche nach dem Mörder erschwert wird. Doch als der Täter den Mord beichtet, keimt in ihnen die Hoffnung, den Fall endlich aufklären zu können. Doch sie haben die Rechnung ohne den Pfarrer gemacht. Der beharrt auf seiner Schweigepflicht und sagt kein Sterbenswörtchen ...

Weitere Folgen in Staffel 8

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen