K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 38: Schmutziger Mord
22 Min.Ab 12
Auf einer Mülldeponie wird die nackte Leiche einer Frau entdeckt. Die Obduktion ergibt, dass sie erst brutal vergewaltigt und anschließend ermordet wurde. Verdächtigt werden zum einen ihr Ehemann, der schon eine frühere Partnerin vergewaltigt hat, und ein Kollege der jungen Frau. Die Ermittler finden bei ihm getragene Damenunterwäsche. Hat er seine kranken Sexfantasien ausgelebt oder wurde die Frau zum tragischen Opfer ihres Ehemanns?
Weitere Folgen in Staffel 8
Alle Staffeln im Überblick
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
Copyrights:© SAT.1