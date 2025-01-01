Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schmutziger Mord

SAT.1Staffel 8Folge 38
Schmutziger Mord

Folge 38: Schmutziger Mord

22 Min.Ab 12

Auf einer Mülldeponie wird die nackte Leiche einer Frau entdeckt. Die Obduktion ergibt, dass sie erst brutal vergewaltigt und anschließend ermordet wurde. Verdächtigt werden zum einen ihr Ehemann, der schon eine frühere Partnerin vergewaltigt hat, und ein Kollege der jungen Frau. Die Ermittler finden bei ihm getragene Damenunterwäsche. Hat er seine kranken Sexfantasien ausgelebt oder wurde die Frau zum tragischen Opfer ihres Ehemanns?

