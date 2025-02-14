Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Der Leichengarten

SAT.1Staffel 8Folge 63vom 14.02.2025
Der Leichengarten

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 63: Der Leichengarten

22 Min.Folge vom 14.02.2025Ab 12

Als ein Juweliergeschäft Schauplatz eines Raubüberfalls wird, kann der Täter mitsamt der Beute entkommen. Durch einen anonymen Hinweis geraten die beiden Tanten des Täters ins Visier der Ermittler. Sie sollen die Drahtzieher des Überfalls sein - und tatsächlich findet sich ein Teil der Beute bei ihnen. Die Tanten werden daraufhin in Untersuchungshaft genommen, vom Täter fehlt weiterhin jede Spur. Der Verdacht erhärtet sich, dass er Opfer eines tödlichen Spiels wurde ...

