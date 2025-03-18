Zum Inhalt springenBarrierefrei
Stumme Zeugen

SAT.1Staffel 8Folge 66vom 18.03.2025
Folge 66: Stumme Zeugen

23 Min.Folge vom 18.03.2025Ab 12

Der nächste Fall der Kommissare befasst sich mit dem Mord an einem Model. Sie finden im Zuge ihrer Ermittlungen heimlich aufgenommene Sexfotos, mit denen die Ermordete ahnungslose Männer erpresst hat. Nahm eines der Opfer blutige Rache? Als die Kommissare dann auch noch 50.000 Euro Bargeld bei der Toten finden, wendet sich der Fall. War sie in dunkle Machenschaften verwickelt? Denn eins steht fest: Das Geld stammt nicht aus den Erpressungen.

SAT.1
