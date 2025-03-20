Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 8Folge 72vom 20.03.2025
23 Min.Folge vom 20.03.2025Ab 12

Ein Obdachloser wird tot bei den Mülltonnen eines Mietshauses gefunden. Wenige Stunden vor seiner Ermordung wurde der Mann zusammen mit einer Anwohnerin gesehen. Und tatsächlich: Die verheiratete Frau war die frühere Jugendliebe des Opfers. Ihr Ehemann ist krankhaft eifersüchtig und hatte ihr den Kontakt zur einstigen Jugendliebe verboten. Hat ihn seine krankhafte Eifersucht zum Mord getrieben?

