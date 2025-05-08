K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 133: Lost in Lust
23 Min.Folge vom 08.05.2025Ab 12
Eine junge Studentin wird von einem Unbekannten attackiert, sexuell missbraucht und erschlagen. Bei der Befragung ihrer Kommilitonen stoßen die Kommissare auf die wilde Vergangenheit der Toten: Sie war dafür berüchtigt, viele Sexualpartner auf dem Campus zu haben. Wurde ihr eines dieser Dates zum Verhängnis?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1