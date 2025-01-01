Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Sexintrige am Reiterhof

SAT.1Staffel 9Folge 13
Sexintrige am Reiterhof

Sexintrige am ReiterhofJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 13: Sexintrige am Reiterhof

23 Min.Ab 12

Auf einem Gestüt wird die junge polnische Haushälterin erschlagen. Schnell wird klar: Sie war nicht nur fürs Putzen und Kochen zuständig, sondern musste dem Hausherrn auch sexuell zu Diensten sein. Wurde seine Ehefrau aus Eifersucht zur Mörderin? Doch die Dame sitzt im Rollstuhl und ist zu einer solch brutalen Tat kaum in der Lage. Was steckt wirklich hinter der Bluttat im Pferdestall?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen