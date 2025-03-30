Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod einer Zukunftshoffnung

SAT.1Staffel 9Folge 6vom 30.03.2025
Tod einer Zukunftshoffnung

Tod einer ZukunftshoffnungJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 6: Tod einer Zukunftshoffnung

23 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12

Eine Forscherin wird vergewaltigt und ermordet. Ein Verdächtiger ist schnell gefunden: der vorbestrafte Laborassistent. Er hat schon einmal eine Frau auf sadistische Art und Weise missbraucht. Als die Kommissare auch noch Beweise in den Sachen des Mannes finden, zieht sich die Schlinge um seinen Hals zu. Doch der Mann beteuert weiter seine Unschuld.

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen