Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tödliche Autopanne

SAT.1Staffel 9Folge 24
Tödliche Autopanne

Tödliche AutopanneJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 24: Tödliche Autopanne

23 Min.Ab 12

Eine junge Frau bleibt nachts auf einer verlassenen Landstraße mit dem Auto liegen. Sie benachrichtigt den Abschleppdienst und wartet allein auf Hilfe. Als der Pannenhelfer eintrifft, ist sie tot. Mit letzter Kraft hat das Opfer den Kommissaren eine mysteriöse Zahlenkombination hinterlassen - ein Hinweis auf ihren Mörder?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen