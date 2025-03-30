Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 9Folge 7vom 30.03.2025
Folge 7: Mord beim Sport

22 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12

Ein Mann wird mit einer Hantelstange erwürgt. Das Opfer hatte eine Affäre mit einer verheirateten Frau. Sie streitet die Beziehung ab. Ein Überwachungsvideo bringt die Wahrheit ans Licht: Die untreue Ehefrau und das Opfer hatten in der Mordnacht einen heftigen Streit. Hat das Opfer seiner Geliebten gedroht, die Affäre zu enthüllen und musste dafür sterben?

