K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 14: Eiserne Lady
22 Min.Folge vom 01.04.2025Ab 12
Ein Fernfahrer wird nachts vor einer Truckerpension erschlagen. Die Pächterin der benachbarten Pension steht sofort unter Verdacht. Sie und ihr Sohn sollen schon einige krumme Dinger abgezogen haben, um dem Ruf der Konkurrenz zu schaden. Doch würden sie so weit gehen und für mehr Kundschaft sogar morden?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
