K 11 - Kommissare im Einsatz

Spiel mit dem Feuer

SAT.1Staffel 9Folge 27vom 05.04.2025
Folge 27: Spiel mit dem Feuer

23 Min.Folge vom 05.04.2025Ab 12

Ein 17-jähriger Schüler findet in der Villa seiner Eltern eine schwerverletzte Frau. Der Junge hat das Opfer noch nie zuvor gesehen. Auch sonst ist sie niemandem bekannt. Noch bevor sie befragt werden kann, fällt die Frau ins Koma. Die Kommissare stehen vor einem Rätsel. Wer ist die Frau und was ist in der Villa geschehen?

SAT.1
