K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 31: Macht der Verzweiflung
23 Min.Ab 12
In letzter Sekunde können die Kommissare verhindern, dass sich eine junge Frau in den Tod stürzt. Der Grund: Sie wurde auf dem Heimweg von einer Bar brutal vergewaltigt. Ihr Freund schwört Rache. Er folgt jedem Ermittlungsschritt der Kommissare, bis er sicher ist, den Peiniger zu kennen ... Sind die Kommissare auch diesmal rechtzeitig vor Ort?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
