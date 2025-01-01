K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 32: Im Visier der Straßengang
23 Min.Ab 12
Ein 17-jähriger Schüler wird auf dem Sportplatz seiner Schule tot aufgefunden. Offenbar wurde er kaltblütig erschossen. Sein jüngerer Bruder glaubt, dass eine brutale Straßengang hinter dem Mord steckt. Die Mutter des Opfers dagegen beschuldigt ihren Exfreund. Keine heiße Spur, aber viele Verdächtige für die Kommissare vom K11 ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1