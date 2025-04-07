K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 36: Vermisst
22 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12
Ein geistig behinderter Junge wird von seinen Adoptiveltern vermisst. Der Achtjährige wurde zuletzt mit einem Unbekannten in der Nähe seines Hauses gesehen. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Noch in derselben Nacht gerät ein vorbestrafter Sexualtäter aus der Umgebung unter Verdacht. Ist er der Mann, der mit dem Jungen in die Nacht verschwunden ist?
