K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 9Folge 42
23 Min.Ab 12

Grausamer Fund in einem Lagerraum: Ein Mitarbeiter entdeckt die verwesenden Überreste einer Frau. Bei der Leiche handelt es sich vermutlich um die Mieterin, von der seit drei Jahren jede Spur fehlt. Unter Verdacht gerät ihr krimineller Exfreund. Doch dann macht ein Laborergebnis alle bisherigen Ermittlungen zunichte: Bei der Toten handelt es sich gar nicht um die Vermisste ...

