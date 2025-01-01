Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Die einzige Zeugin

SAT.1Staffel 9Folge 47
Folge 47: Die einzige Zeugin

23 Min.Ab 12

Eine Tochter muss mit anhören, wie ihr Vater im Zimmer nebenan erschossen wird. Die Ermittlungen kommen nur schleppend voran. Alle Nachbarn halten dicht - niemand will etwas gesehen oder gehört haben. Die Kommissare müssen undercover ermitteln. Michael Naseband zieht in den Wohnblock ein und gerät dabei selbst in Lebensgefahr ...

