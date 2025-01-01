Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Schande über uns

SAT.1Staffel 9Folge 50
Schande über uns

Schande über unsJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 50: Schande über uns

23 Min.Ab 12

Ein Mann wird brutal ermordet - pikantes Detail: Der Tote war erst kürzlich selbst in einem Mordfall verdächtig. Er soll eine junge Studentin getötet haben. Doch die Beweise reichten nicht für eine Anklage. Er wurde freigesprochen. Die Eltern der Toten sind am Boden zerstört. Haben sie ihre Tochter gerächt und das Gesetz selbst in die Hand genommen?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen