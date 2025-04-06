K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 52: Frischfleisch
23 Min.Folge vom 06.04.2025Ab 12
Im Pool eines 45-jährigen Unternehmers wird ein halbnacktes Mädchen tot aufgefunden - erwürgt mit seinem eigenen Bikinioberteil. Der Hausherr und seine Ehefrau kennen das Opfer gut. Es ist die 17-jährige Nachbarstochter, die für das Paar angeblich wie eine Tochter war. Doch bei der Obduktion stellt sich heraus, dass das minderjährige Mädchen vor seinem Tod noch Sex hatte. Wurde der Schülerin ein brutales Sexspiel zum Verhängnis?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1