K11 - Die neuen Fälle
Folge 82: Tod mit drei Buchstaben
23 Min.Ab 12
Tod mit drei Buchstaben: Nach zwei Toten sind sich Daniela Stamm und Robert Ritter einig - der Täter wird wieder zuschlagen. Um ihm zuvorzukommen, zieht das K11 Profiler Leo Martin hinzu.
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1
Enthält Produktplatzierungen