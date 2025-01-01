Zum Inhalt springenBarrierefrei
K11 - Die neuen Fälle

Cool bleiben

SAT.1Staffel 2Folge 2
Cool bleiben

K11 - Die neuen Fälle

Folge 2: Cool bleiben

22 Min.Ab 12

In einer Tiefkühltruhe wird eine tote Rentnerin gefunden, die bereits vor drei Jahren ermordet wurde. Doch weder Nachbarn noch die eigene Tochter haben die Frau als vermisst gemeldet. Die Kommissare Michael Naseband und Philipp Stehler finden heraus, dass sich seit dem Tod jemand an der Rente bereichert hat und folgen dieser Spur - bis sie auf den Mörder treffen ...

