K11 - Die neuen Fälle
Folge 4: Der Schlafwandler
22 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Eine Frau wird tot in ihrem Pool gefunden. Eine Spur führt zu einem Serieneinbrecher, der seit Wochen in der Nachbarschaft sein Unwesen treibt.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1
