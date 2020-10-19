Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 12vom 19.10.2020
Folge 12: Der Kinderhasser

23 Min.Folge vom 19.10.2020Ab 12

Ein Unbekannter bringt auf Spielplätzen lebensgefährliche Fallen für Kinder an und erpresst damit die Stadt. Die Kommissare Daniela Stamm und Michael Naseband müssen den Kinderhasser finden, bevor sich jemand verletzt. Doch der Täter ist den Ermittlern immer einen Schritt voraus und bei der Geldübergabe fliegt das Geld plötzlich mit einer Drohne davon.

