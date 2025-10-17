K11 - Die neuen Fälle
Folge 5: Entsorgte Liebe
23 Min.Folge vom 17.10.2025Ab 12
Auf einem Wertstoffhof wird ein abgetrenntes Bein einer Frau gefunden. Doch die Suche nach der Identität des Opfers sowie dem Rest der Leiche erweist sich als äußerst schwierig.
K11 - Die neuen Fälle
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
