K11 - Die neuen Fälle
Folge 16: Der Spanner
23 Min.Ab 12
Unzählige versteckte Spy-Kameras werden in der Wohnung einer jungen Frau gefunden. Kurz darauf stehen die Nacktaufnahmen aus Bad und Schlafzimmer für alle sichtbar im Internet.
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1
