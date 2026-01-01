K3
K3
Freunde für immer – wo auch immer, was auch immer passiert. Kim, Kylie und Kate sind drei ganz normale Mädchen in einer außergewöhnlichen Welt: Teenie-Popstars auf einer unglaublichen Welttournee, die voller überraschender Umwege steckt – und jedes Mal in ein neues, aufregendes Abenteuer führt. Charmant und frech, fröhlich und unbeschwert: K3 weiß nie, was hinter der nächsten Kurve auf sie wartet – und kann einfach zu keinem Abenteuer Nein sagen. Werden sie es schaffen, das Waisenhaus vor skrupellosen Bauunternehmern zu retten, die wahren Juwelendiebe zu entlarven und rechtzeitig zu ihrem Konzert zu kommen? Natürlich! Mit leuchtenden Farben, mitreißenden Songs und einem frechen Augenzwinkern ist K3 eine magische, musikalische Reise durch Freundschaft, Mut und jede Menge Spaß.