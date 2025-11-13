Kabarettgipfel
Folge vom 13.11.2025: Kabarettgipfel
Geht's um Temperaturen, geht's um Zwischenmenschliches oder einfach nur um Gegensätze? Die Antworten dazu geben Alex Kristan, Sonja Pikart, Eva Maria Marold, Thomas Stipsits und Viktor Gernot beim neuen Kabarettgipfel, der diesmal unter dem Motto "Koid-Woam" steht. Alex Kristan ist kalt, wenn er in Flip Flops im Jänner am Flughafen sein eingeschneites Auto sucht. Eva Maria Marold ist es - nach eigenen Angaben - altersbedingt viel zu oft viel zu heiß. Sonja Pikart kämpft aus anderen Gründen mit der Hitze - ihr Sicherungskasten steht in Flammen. Thomas Stipsits und Viktor Gernot geben sich gegenseitig kalt-warm, versöhnen sich aber musikalisch bei einem gemeinsamen Italo-Medley. Den Abschluss macht Eva Marold mit dem buntesten Backgroundchor seit es den Kabarettgipfel gibt. Bildquelle: ORF/E&A Film/Hubert Mican