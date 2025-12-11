Kabarettgipfel
Folge vom 11.12.2025: Kabarettgipfel
65 Min.Folge vom 11.12.2025
Benedikt Mitmannsgruber beschreibt den "Kabarettgipfel" als das "Wimbledon der österreichischen Kleinkunst" und freut sich, erstmals dabei gewesen zu sein. Gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen näherte er sich dem Thema Wunschzettel und erzählt von seiner Kindheit im Mühlviertel und einer sehr besonderen Verbindung zu Enrique Iglesias. Zwischen persönlichen Erinnerungen, schrägen Alltagsbeobachtungen und weihnachtlichen Sehnsüchten entsteht ein Abend voller Humor, getragen von der Kabarettgipfelband, die alles musikalisch einfängt. Bildquelle: ORF/E&A Film/Hubert Mican
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0