Kabaretthighlights vom Donauinselfest
Folge 11: Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Angelika Niedetzky
Auszüge aus ihrem Programm "Der schönste Tag" präsentiert die beliebte Schauspielerin und Kabarettistin Angelika Niedetzky im Kabarettzelt der Donauinsel. Anfang 40 und noch immer kein Ring am Finger. Nun hat sie einen Brautstrauß gefangen. Auf der Hochzeit ihres Ex-Ex-Freundes, zu der sie alleine erschienen ist, da es grad aus ist mit dem Ex-Freund und die neue Affäre einfach zu verheiratet ist. Sehr engelhaft, diese schlamperten Verhältnisse, aus denen sie endlich raus will. Das hat natürlich viel Potenzial – vor allem komisches! Wird sie den Richtigen finden in einer Welt, in der der Begriff "Fetzenschädel" eine völlig neue Bedeutung bekommen hat, seit alle die Maske im Gesicht tragen? In einer Zeit, in der unser Alkoholkonsum so gestiegen ist, dass uns jeden 3. Tag die Face-ID am Handy nicht mehr erkennt? Bildquelle: ORF/Thomas Jantzen
