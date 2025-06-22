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Kabaretthighlights vom Donauinselfest

Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Gerald Fleischhacker

ORF IIIStaffel 1Folge 12vom 22.06.2025
Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Gerald Fleischhacker

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Kabaretthighlights vom Donauinselfest

Folge 12: Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Gerald Fleischhacker

31 Min.Folge vom 22.06.2025

Der Moderator und Gastgeber der Satireshow "Die Tafelrunde" präsentiert Auszüge aus seinem brandaktuellen Programm "Lustig". Fleischhacker kann die hohe Erwartungshaltung aufgrund des Titels mit Leichtigkeit erfüllen. Ob langjährige Beziehungen, Supermarkteinkäufe, Willhaben-Übergaben oder Staubsaugerroboter, das alltägliche Leben gerät für den Steirer zur kabarettistischen Spielfläche. Bildquelle: ORF/Thomas Jantzen

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