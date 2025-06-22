Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Gerald FleischhackerJetzt kostenlos streamen
Kabaretthighlights vom Donauinselfest
Folge 12: Kabaretthighlights vom Donauinselfest: Gerald Fleischhacker
31 Min.Folge vom 22.06.2025
Der Moderator und Gastgeber der Satireshow "Die Tafelrunde" präsentiert Auszüge aus seinem brandaktuellen Programm "Lustig". Fleischhacker kann die hohe Erwartungshaltung aufgrund des Titels mit Leichtigkeit erfüllen. Ob langjährige Beziehungen, Supermarkteinkäufe, Willhaben-Übergaben oder Staubsaugerroboter, das alltägliche Leben gerät für den Steirer zur kabarettistischen Spielfläche. Bildquelle: ORF/Thomas Jantzen
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