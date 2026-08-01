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Kaiju No. 8

Enthüllung

ProSieben FUNStaffel 1Folge 10vom 01.08.2026
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Kaiju No. 8

Folge 10: Enthüllung

23 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16

Der Kampf gegen Kaiju Nr. 10 verlangt Hoshina alles ab. Das Wesen ist übermächtig - es besitzt eine Stärke von 9,0. Der Vizekommandant kann das humanoide Kaiju nicht allein besiegen. Seine Schwerter können gegen das Riesenkaiju nichts ausrichten. Ashiro Mina und Kikoru eilen zu Hilfe und schalten mit vereinten Kräften das Monster aus. Die nächste Gefahr wartet aber bereits auf das Team und Kafka muss seine Tarnung aufgeben, um seine Kameraden zu retten.

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