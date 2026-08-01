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Kaiju No. 8

Kaiju Nr. 8 hinter Schloss und Riegel

ProSieben FUNStaffel 1Folge 11vom 01.08.2026
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Kaiju No. 8

Folge 11: Kaiju Nr. 8 hinter Schloss und Riegel

23 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16

Nachdem er seine wahre Identität preisgegeben hat, um sein Team im Kampf zu retten, wird Kafka alias Kaiju Nr. 8 festgenommen. Er muss damit rechnen, getötet und als Waffe umfunktioniert zu werden. Die Überstellung ins Hauptquartier übernehmen Ashiro Mina und Hoshina persönlich. Mina verspricht, sich für ihren Jugendfreund einzusetzen - und auch Kikoru nutzt ihre Kontakte, um Kafka zu verteidigen. Doch ihr Vater hat seine eigenen Pläne mit Kaiju Nr. 8.

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