Kaiju No. 8
Folge 4: Stärke 9,8
23 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Sein Wissen über die Anatomie der Kaijus bringt Kafka im Test zur Aufnahme in das Verteidigungskorps enorme Vorteile. Er kennt ihre verwundbaren Stellen und hilft damit auch seinen Teammitgliedern. Als alle Monster besiegt scheinen, taucht ein spezielles Kaiju auf und reanimiert die anderen. Die Überfliegerin Kikoru wird angegriffen und schwer verletzt. Hilfe erhält das Mädchen von unerwarteter Seite.
Alle Staffeln im Überblick
Kaiju No. 8
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Science Fiction
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN