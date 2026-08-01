Die Sagamihara-Eliminierungsoperation im MorgengrauenJetzt ohne Werbung streamen
Kaiju No. 8
Folge 6: Die Sagamihara-Eliminierungsoperation im Morgengrauen
23 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Kafka und seine Teammitglieder rücken zu ihrem ersten Einsatz aus. Die Mission wird zum Wettstreit, in dem sich besonders Kikoru beweisen will. Und auch Reno möchte zeigen, was in ihm steckt. Kafka nutzt indes sein Anatomiewissen, um die Schwachstellen der Kaijus aufzudecken.
Alle Staffeln im Überblick
Kaiju No. 8
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Science Fiction
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN