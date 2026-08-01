Willkommen beim VerteidigungskorpsJetzt ohne Werbung streamen
Kaiju No. 8
Folge 8: Willkommen beim Verteidigungskorps
23 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Kafka versucht als Kaiju Nr. 8, den Vizekommandanten Hoshina nicht zu verletzen. Hoshina gibt alles, kann Kaiju Nr. 8 aber nicht besiegen. Er befürchtet, es mit einem Mega-Kaiju zu tun zu haben. Kafka gelingt die Flucht. Er kehrt zu seinen Kameraden zurück. Alle haben überlebt und feiern ihre erste erfolgreiche Mission.
Alle Staffeln im Überblick
Kaiju No. 8
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Science Fiction
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN