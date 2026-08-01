Angriff auf den Stützpunkt TachikawaJetzt ohne Werbung streamen
Kaiju No. 8
Folge 9: Angriff auf den Stützpunkt Tachikawa
23 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 16
Vizekommandanten Hoshina geht den Kampf gegen Kaiju Nr. 8 immer wieder durch. Er will das Wesen nicht noch einmal entkommen lassen und ahnt nicht, wer tatsächlich dahintersteckt. Doch Kaiju Nr. 10 muss vorher vernichtet werden. Es schart eine Reihe von Flugsauriern um sich, die das Team attackieren. Kikoru hat sich indes bei ihren Kommandanten bewiesen und bekommt besondere Befugnisse.
Alle Staffeln im Überblick
Kaiju No. 8
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Science Fiction
Produktion:JP, 2024
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN