Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
1 StaffelAb 6
1 StaffelAb 6
Kamp Koral: SpongeBobs Kinderjahre
Die Serie begleitet den zehnjährigen SpongeBob Schwammkopf und seine Freunde wie Patrick oder Sandy in Kamp Koral, dem wildesten Feriencamp im gesamten Kelpwald. Dort verbringen sie den Sommer und erleben eine Menge lustiger und spannender Abenteuer.
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Fantasie
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1, Season 1-2: Nickelodeon & © Season 1-2: Nickelodeon Germany
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