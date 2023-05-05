Schwester, Schwester und ein BabymoonJetzt ohne Werbung streamen
Keeping Up with the Kardashians
Folge 5: Schwester, Schwester und ein Babymoon
40 Min.Folge vom 05.05.2023Ab 12
Der Streit zwischen Kendall und Kylie, bei dem auch Corey beteiligt war, bereitet der ganzen Familie Sorgen. Trotz der Familienkrise, möchte Khloé mit ihrer besten Freundin vor dem errechneten Geburtstermin wegfahren. Da der Vater des Kindes nicht mehr mit der Mutter zusammen ist, möchte Khloé sicherstellen, dass Malika die volle Unterstützung von ihren Freundinnen bekommt. Währenddessen besuchen Kris und Corey einen Tanzkurs.
Alle Staffeln im Überblick
Keeping Up with the Kardashians
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Unterhaltung
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-5: Universal Studios Inc. All Rights Reserved & © Season 19: NBC UNIVERSAL International GmbH
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